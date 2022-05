Ralliekspert jagas Portugali etapi eest punkte ja viitas, et Tänak on vales autos

Ott Tänak (Hyundai) sai Clarkilt kuus punkti. Ralliekspert kirjutas eestlase kohta: "Kui me räägime sellest, et Rovanperä oli peaaegu puutumatu, siis see ei ole nii seetõttu, et WRC-s puuduks mehed, kes suudavad temaga konkureerida. Põhjus on selles, et meil ei ole sõitjad õigetes autodes, millega oleks võimalik konkureerida. Ja Tänak on siinkohal ehe näide. Masendav on näha Oti talendi ja ülimate võimetega sõitjat järjekordse ralli järel nii pettununa. See pidi olema aasta, kus näeme Tänakut tiitli eest heitlemas, aga võin öelda, et seda ei juhtu kindlasti."