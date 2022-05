Pärnu Sadama kapten tegi pooltõbisena võimsa esituse, võidukorvi visanud lätlast turgutas pärast esimest mängu kiirabi

"Võtsime kaitses mõned riskid. Jätsime teatud mehed vabaks, keskendusime teistele. Aga ikkagi - Emmanuel Wembi individuaalse kaitsmisega ei ole ma üldse rahul. Jäime väga pehmeks. Braxton Huggins sai paar väga meisterlikku korvi, paar korda magasime ise maha. See tuleneb meie praegusest vormist. Me ei ole nii teravad kui peaksime," selgitas peatreener.

Järgmine mäng peetakse neljapäeval Pärnus. Rannula hinnangul tulevad kaks puhkepäeva Pärnule kasuks ja ta loodab, et haiguste mõttes on kehvem periood möödas.

Võimalik, et Gilbert suudab neljapäeval platsile naasta. "Tegelikult oli see teada, et ta teises mängus kaasa ei tee. Homme on puhkepäev ja kolmapäeval vaatame juba tõsisemalt, mis seisus ta on."