DELFI PARIISIS | Tomljanovic: tippmängija alistamine annab enesekindlusele kõvasti juurde

"Olen väga õnnelik. Need on mängud, mille nimel mulle meeldib pingutada. Olen karjääris palju slämmi esimesi ringe tippmängijate vastu mänginud ning alati tundnud, et ma võin võita, kuid see ei loe kunagi enne, kui sa pole seda päriselt teinud," rääkis Tomljanovic pressikonverentsil.

"See annab mu enesekindlusele kõvasti juurde. Sellised võidud on midagi hoopis erinevat lihtsalt hea matšist."

Tomljanovicilt küsiti, kuidas ta reageeris, kui turniiritabelis maailma viiendat reketit oma vastasena nägi. "Mõtlesin: "Okei". Ma maandusin Pariisis, kui tabel välja tuli. Treener ütles, et ma üritasin pokkerinägu ette manada, aga ta tunneb mind piisavalt hästi ja nägi läbi, et ma pole selleks valmis. Ta ütles, et pole vahet kellega ma mängin, kuni ma teen seda, mida pean tegema. Ja see on tõsi. Kuid võttis ikkagi umbes kümme minutit aega, et sellega leppida ja endale sisendada: "Olgu, kui ma tahan kaugele jõuda, mis on see, mida ma alati tahan teha, siis pean ma lõpuks nagunii tippmängijatega kohtuma.""

Austraallanna sõnul aitasid varasemad kaotused tippmängijatele tal täna end õigel hetkel kokku võtta: "Olid mõned otsustavad hetked, kus ma mentaalselt veidi lagunesin ja kui see juhtus, siis ma tundsin, et see on koht, kus ma varasemalt untsu olen keeranud. Ma kindlasti ei tahtnud seda täna teha. Mõtlesin, et kui ma kaotan, siis ma tahan, et ta võidaks mind oma parimat tennist mängides. Ma ei tahtnud talle odavaid punkte kinkida. Jäin neil hetkedel rahulikuks, kuid piisavalt näljaseks, et end kehtestada."