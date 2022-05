"Mul on selline tunne, et kuna ma olen praegu maailmas viies, siis mul ei ole õigust haige olla. Olen end liiga palju surunud. Mul on kahju, et peale tund aega mängimist oli mul raske üldse sirgelt püsti seista. Lõpus hakkas pilt virvendama. Seis on parem kui Roomas, aga ilmselt sellest taastumine võtab veel natuke aega. Eks selle haigusega on nii, et ühel läheb kiiremini, teisel aeglasemalt. Tundub, et mul läheb siis tiba kauem aega," rääkis Kontaveit pärast 6:7 (5), 5:7 kaotust austraallannale Ajla Tomljanovicile.