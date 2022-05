Vihane Rosenthal kritiseeris nii kohtunikke kui ka omasid: kui pakud kodupublikule sellise mängu, siis kaua nad saalis ei käi

Kodus mänginud Tartu haaras esimesel poolajal kuni 20-punktilise eduseisu, aga kaotas 68:69. Pärnu juhib finaalseeriat 2 : 0 ja võib neljapäeval kindlustada klubi ajaloo esimese meistritiitli.

"Raske öelda, miks krampi läksime. Nii ei saa finaali mängida, kui oled 20 punktiga ees ja lased vastase järgi. Nagu näha on Pärnul... ma ei ütle, et rohkem õnne, aga rohkem enesekindlust finaali mängida. Jälle saime lauapallid pähe ja tegime 20 pallikaotust," rääkis Rosenthal.

Tartus sündis täna viimaste aegade publikurekord. Mängu jälgis kohapeal 2038 inimest. "Publik ikka aitas. Saal oli täis ja toetas omasid. Aga kui pakud neile sellise mängu, siis ega nad kaua siin saalis ei käi. See, kui sitalt me alates teise veerandaja keskpaigas mängisime, on uskumatu," ütles Tartu mängujuht.

Kuidas saaks Tartu 0:2 kaotusseisust välja tulla? Rosenthali hinnangul hakkab kõik pihta psühholoogiast. "Peame hakkama endasse uskuma. Muidu me ei saa seda kuidagi ümber pöörata. Kui me iga mäng niimoodi mängime, et nii kui nad järgi hakkavad tulema, on pead norus - nagu täna - siis ei ole see võimalik," sõnas ta.

Rosenthali arvates oli täna suur roll ka kohtunikel.

„Ütlen ausalt, tänane kohtunikebrigaad... need mehed (Rain Peerandi, Mart Uuehendrik, Rainis Värv) peaksid kindlasti peeglisse vaatama. Kujutan ette, et Pärnu viskas 69 punktist 30 vabavisetest (tegelikult 23 – A. K.). Ei saa olla, et ühele poole annad (vaba)viskeid ja teisele ei anna. Ma ei ütle, et sellepärast kaotasime, sest me olime 20 punktiga ees, aga see ei ole normaalne.”

Rosenthal polnud tartlastest ainus, kes leidis, et kohtunikud tegid neile ülekohut. Tartu kaalus ametliku protesti sisse andmist, aga kindlast olukorrast polnud võimalik kinni hakata. Ent teisipäeval soovitakse kohtunikelt vilepartii kohta selgitust saada.

Tartu mänedžeri Robert Petersoni sõnul oli varem võimalik selliste küsimuste puhul pöörduda komissari poole, aga nüüd enam mitte. Üks on selge - mängu tulemus jääb kehtima.