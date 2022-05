Tartu peatreener valusa kaotuse järel: kui ainult viis meest mängivad, siis sellest ei piisa

„Mäng on 40 minutit ja võistkonnas on 12 mängijat. Kui ainult viis mängivad, siis sellest ei piisa. Kõik mängijad peavad oma panust suurendama nii kaitses kui rünnakul ja mitte ainult edasi-tagasi jooksma. Jällegi ei suutnud me lõpus lauavõitlust kontrollida ja tegime rumalaid pallikaotuseid. Viimase kolme minutiga kaotasime kolme korral palli, tegime rumala vea ega saanud lauapalle kätte. See on kinni mentaalses pooles ja peame sellega enne järgmist mängu tegelema,“ sõnas Mazurs.