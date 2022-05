Ten Hag: Manchester Unitedil on vägev ajalugu ja tohutu potentsiaal

"Ma ei näe seda riskina," kinnitas hollandlane, et ei karda oma treenerimaine pärast. "Ma arvan, et sellel klubil on suurepärane ajalugu ja nüüd teeme tulevikku."

"Plaan on tohutu ja meil on aega vähe," lisas ta. "Ootan põnevusega nende mängijatega koostööd. Eelmisel hooajal oli see meeskond liigas teine, nii et potentsiaali on tohutult. Arvan, et kui me areneme, kui teeme head koostööd, siis arvan, et suudame enam, kui oli selle hooaja tulemus."