Haigusest taastuv Kontaveit pakkis Pariisis reketid

Tennisetreener Redt Reimalile tundus, et Kontaveitil jäi vajaka mängukindlusest. „Natuke oli tunda, et ta on viimasel ajal vähe matše saanud pidada. Otsustavusest ja enesekindlusest oli pisut puudus. Kui ta alguse närvilisusest üle sai, mängis ju tõusvas joones ja tundus, et sai oma mängu kätte. Väga vähe jäi puudu, et esimene sett ära võtta,” märkis Reimal.