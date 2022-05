KOGU TÕDE MÄNGUST | Köhiv Pärnu šokeeris Tartut ja on kullast ühe võidu kaugusel

MIKS LÄKS NIIMOODI? | Pärnu suutis Tartu esimese veerandaja kaitsesurvele vastu pidada. Mõnda aega tundus, et ei suuda, sest esimese korvi sai Pärnu väljakult alles teise veerandaja alguses. Peatreener Heiko Rannula ütles, et tagasi tulemiseks riskiti kaitses. Näiteks anti osale Tartu mängijatele võimalus vabalt kaugelt visata ja see õigustas ennast. Kui jätta välja Braxton Huggins, tabas Tartu 19 kolmesest kaks.

Pärnu võidule lisas väärtust ka põhimängujuht Alterique Gilberti puudumine. Ameeriklane vigastas esimese mängu alguses reie tagalihast ja kuigi ta ta tegi soojenduse kaasa - tõsi, maksimaalse ettevaatlikkusega -, siis mänguvalmis ta ei olnud. Rannula ütles, et situatsioon polnud Pärnu jaoks eriline, sest hooaja jooksul on neil tulnud ühe või suisa nulli mängujuhiga läbi ajada varemgi. Seega polnud vaja mänguplaani täielikult ümber teha. Rannula vihjas, et neljapäeval võib Gilbert platsile naasta. Millises vormis, näitab aeg.

KUIDAS EDASI? | Neljapäeval kell 19 kohtutakse Pärnus ja seal on võõrustajatel võimalik kindlustada ajalooline meistrikuld.

KILD | Tartu mängujuht Märt Rosenthal oli pärast lõpuvilet nii vihane, et virutas riietusruumi minnes toolile jalaga. Sealt naastes pritsis ta tuld ja tõrva nii võistkonna kui ka kohtunike vastu.

Kaks näidet:

„Kui pakud fännidele sellise mängu, siis ega nad kaua siin saalis ei käi. See, kui sitalt me alates teise veerandaja keskpaigast mängisime, on uskumatu.”

„Kohtunikebrigaad... need mehed (Rain Peerandi, Mart Uuehendrik ja Rainis Värv) peaksid peeglisse vaatama. Kujutan ette, et Pärnu viskas 69 punktist 30 vabavisetest (tegelikult 23 – A. K.). Ma ei ütle, et sellepärast kaotasime, aga see ei ole normaalne.”