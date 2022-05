WRC-tiimid nõuavad FIA-lt kiiret lahendust. "Olukord on väga ebaturvaline"

Hyundai meeskonna juht Julian Moncet ütles DirtFishile, et probleemid on nii suured, et ta kardab, et kui Keenias on kuum ilm, ei pruugi rallisõitjad Safari ralli etappi lõpetada.

Moncet kinnitas, et meeskonnad juba "räägivad sel teemal FIA-ga" ning kõik tiimid leiavad üksmeelselt, et midagi on vaja muuta pigem varem kui hiljem.

Probleem tuvastati mullu oktoobris, kui Hyundai testis uue hübriidajamiga i20 N Rally1 masinat. Hyundai sõitja Thierry Neuville`i sõnul on eriti keerulises olukorras kaardilugejad.

"Oleme algusest peale olnud selle suhtes üsna kriitilised. Ja eriti puudutab see [probleem] kaardilugejaid, sest nad istuvad masinas otse väljalasketoru kõrval. Nii et see teeb nende olukorra selgelt väga-väga soojaks," ütles Neuville. "Ja ma arvan, et oleme näinud Otti [Tänak] reede keskpäeval hädas olemas. Oleme näinud minu kaardilugejat [Martijn Wydaeghe] reede pärastlõunal suurtes raskustes. Seega see on tõsine mure. Kindlasti."

Portugalis oli kuumus eriti suur reedel, aga ka laupäeval ütles näiteks Hyundai piloot Dani Sordo, et "kõik kurdavad" selle üle ja et ta tundis end "õige f****** halvasti".

Ka M-Spordi sõitja Craig Breen nõustus kriitikaga. "Füüsiliselt sain oma tööga hakkama, kuid see ei olnud üldse mugav. Ausalt öeldes oli see väga halb. Minu kaardilugeja pidi oma jalad paar korda maast üles tõstma, et veenduda, et tema saapad ei põle alt, nii et see pole eriti tore."

Portugalis võidutsenud Kalle Rovanperä (Toyota) polnud erand ja ootab samuti FIA-lt kiiret tegutsemist.

"Ausalt öeldes on autos liiga palav," ütles ta DirtFishile. "Ma arvan, et meeskonnad ja FIA peaksid selle eest hoolt kandma, jälgima või tegema mõned reeglid, sest kui autos on 50, 60 kraadi sooja, pole see enam päris ohutu. Teie aju ei tööta tegelikult normaalselt ja kuigi olete füüsiliselt heas seisukorras, ei tähenda see, et autos viibimine on endiselt ohutu. Liiga palav on," ütles Rovanperä.