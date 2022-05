Euroliiga võitja: Venemaal töötavatest sõpradest on kahju

"Oleme selle olukorra pärast sügavalt ärritunud. Ma rääkisin sellest esimest korda, kui sõda algas, keegi üritas teles mu sõnu kärpida. Vabandust. Ma elan Türgis koos türklastega, me kõik oleme sellest ärritunud. mis juhtus sel sajandil, 2022. aastal Ukrainas," rääkis Ataman ja lisas: "Mul on väga kahju oma sõpradest, kes töötavad Venemaa klubides, keegi ei räägi sellest. Tunnen end oma kolme kolleegi pärast halvasti. See kõik on poliitika."