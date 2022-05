Kalle Rovanperä üllatas järjekordse võiduga iseennastki

"Võit oli kindlasti ka meile veidi ootamatu," tunnistas Rovanperä Toyota pressiteate vahendusel. "Reedel esimesena startides ma ei arvanud, et suudame võidu eest heidelda. Suutsime aga liidrite kannul püsida ja sealt edasi ehitada."

Rovanperä edu konkurentide ees on mäekõrgune. Ta edestab Thierry Neuville'i (Hyundai) 46 ja Toyota sõitjat Takamoto Katsutat 78 punktiga. Ott Tänak (Hyundai) on soomlasest maas 79 silmaga.