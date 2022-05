Kas Lewandowski ja Bayerni muinasjutuline edulugu saab inetu lõpu? "Ta pole juba mitu kuud tundnud juhatuselt austust."

33-aastane Lewandowski on avalikult välja öelnud, et ei kavatse Bayerniga lepingut pikendada ning soovib klubist lahkuda. Probleem seisneb aga selles, et ründetähe praegune kontraht kehtib veel 2023. aasta suveni.

Bayernil pole mingit soovi Lewandowskit maha müüa. "Tema leping kehtib 2023. aastani ja ta täidab seda. Me ei hakka arutama klubisiseseid asju," kommenteeris Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidžic. "Me austame Lewandowskit väga. Bayern on temaga alati korrektselt käitunud."

Rahvusvahelises meedias on varasemalt kirjutatud, et Lewandowskit häiris, et Bayern ei ole talle enam pikaajalist lepingut pakkunud. 33-aastane poolakas tahab aga enda tuleviku just pikemaks ajaks paika saada. FC Barcelona on juba pakkunud talle kolmeaastast lepingut.

Mängija agent Pini Zahavi andis intervjuu Saksamaa väljaandele Bild, kus andis mõista, et klubi ja mängijad suhted on kehvemaks muutunud. "Lewandowski jaoks on Bayern ajalugu. Bayernilt ei tulnud ühtegi ettepanekut uueks lepinguks," rääkis Zahavi.

"Lewandowski tahab lahkuda sel suvel, raha meid ei huvita. Tõsi on ka see, et ta pole juba mitu kuud tundnud austust juhatuse poolt," jätkas agent. "Bayern on kaotanud Roberti nii mängija kui inimesena. Loomulikult saavad nad Robertit aasta jagu veel hoida, aga ma ei soovitaks seda."

"Eelmisel aastal küsisin Bayerni juhatuselt, mida nad arvavad Lewandowskiga lepingu pikendamisest. Vastus: vaikus," avaldas agent. "Nad ei öelnud "jah", "ei" ega ka "võib-olla". Mitte midagi! Loodan, et Bayern muudab enda otsust tema edasi hoidmise osas."

Mainekas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutas pühapäeval, et Bayern ja Barcelona on siiski läbirääkimisi alustanud. Barcelona on oma pakkumise teinud, aga Saksamaa hiid soovib enamat. Lisaks peab klubi leidma poolakale ka asenduse. "Lewandoski plaan pole muutunud: tema tahab Barcelonat," kirjutas Romano.

Lewandowski liitus Bayerniga 2014. aasta suvel ning on seejärel löönud kõikide sarjade peale 375 mänguga 344 väravat. Lewandowski on võitnud klubi ridades kaheksa Saksamaa meistritiitlit, korra Meistrite Liiga, korra UEFA superkarika, kahel korral Saksamaa karika, viiel korral Saksamaa superkarika ja tulnud korra klubide maailmameistriks.