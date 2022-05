Hannes Soomer jätkab pärast Portugali etappi MM-sarja kaheksandal kohal

Teine võistlussõit pakkus põnevat vaatemängu, mis kulges kohe-kohe avaneda ähvardavate taevaluukide all. Ja ehkki isegi võistluse keskpaigas näis, et seekord nopib klassis World SSP võidu Türgi tsiklimees Can Oncu (Kawasaki), ronis stardis liidripositsioonilt tahapoole pudenenud Dominique Aegerter (Yamaha) lõpuks tagasi oma kohale, võttes veenva ülekaaluga viienda võidu. Teise koha saavutas Kyle Smith (Yamaha), kes alustas sõitu 17. stardipositsioonilt ja kolmandana lõpetas laupäeval teise koha teeninud Lorenzo Baldassarri (Yamaha).