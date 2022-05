Liverpool tegi Premier League’i viimases voorus oma töö lõpuks eeskujulikult ära, kui viimase kümne minuti väravatest alistati Wolverhampton Wanderers 3:1. Liverpooli tabas aga 28. mai Meistrite liiga finaali silmas pidades vägagi valus hoop. Lisaks võib Liverpoolile kõvasti tuska valmistada tõsiasi, et Kylian Mbappe otsustas Madridi Reali pika ninaga jätta. Nüüd on Realil kõik rahalised vahendid, et Liverpool Meistrite liiga finaali eel endast välja ajada.