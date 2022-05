DELFI FOTOD PORTUGALIST | Kalle Rovanperä on muutnud poodiumi kõige kõrgema astme enda omaks

21-aastane Soome rallimees Kalle Rovanperä on autoralli MM-sarjas tõusmas meheks, kellele ei ole konkurentidel midagi vastu panna. Enne tänavust hooaega kaks MM-etappi võitnud Rovanperä on sel aastal võitnud nüüd kolm etappi järjest ning on tõusnud hooaja kokkuvõttes ülikindlaks liidriks.