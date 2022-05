DELFI PARIISIS | Garbine Muguruza: ma ei kasutanud oma hetke ära, Kanepi mängis suurepärast tennist

"Tegu on väga kogenud vastasega," rääkis Muguruza pressikonverentsil. "Alustasin väga hästi, kuigi olin esimesed paar geimi närvis. Suutsin seisu ümber pöörata ning domineeriv olla. Teises setis oli hetk, kus ma olin liiga kõhklev ega suutnud matši lõpule viia, rohkem domineerivam olla. Ta mängis suurepärast tennist ja suutis matši kolmandasse setti viia, mis oli väga hea sett. See oleks võinud kukkuda mõlemale poole."

"Väga raske hooaeg. Eelmist edukat hooaega on väga keeruline järgmisse aastasse üle tuua. Midagi pole garanteeritud. Fakt, et sa lõpetad ühe aasta hästi, ei kindlusta, et sa samal tasemel edasi mängida. Sa pead selle nimel tööd tegema ja võitlema. Jätkan selle tegemist," ütles Muguruza.

"Mul on olnud palju matše, mis on minu kontrolli all, aga mida ma ei suuda lõpetada, ning siis lähevad asjad keeruliseks. Matšis saab ju lõpuks olla vaid üks võitja. Tunnen, et teen kõvasti trenni, mängin turniire ja üritan neid momente enda kasuks pöörata, saada enesekindlamaks. Pean jätkama seda, mida ma teen. Olen kindel, et ühel hetkel hakkan ka neid võite saama, mis praegu mult napilt käest libisevad."