DELFI PARIISIS | Kanepit abistav USA treener Dave Marshall: trennis tehtud kõva töö on end ära tasunud

"Mu jumal, oli see alles suur võit!" rõõmustas Marshall, kes on Tustitit Kanepi juhendamisel aidanud alates 2016. aastast.

"Olen alati Kaiasse uskunud. Ma ju ütlesin sulle [2018. aastal] Wimbledonis, et toome Kaia tippu tagasi. Siin ta nüüd on. Ta on kõvasti tööd teinud. Ta eeskäsi lausa põleb, ta parandab pidevalt oma servi. Meil on suurepärane tiim ning mul on väga hea meel sellesse kuuluda."