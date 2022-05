Karel Voolaid: pisipoeg nägi, et paps oskab võita

„Kunagi, kui olin 16-aastane, siis olime Paidega Eesti karikavõistluste finaalis Tallinna Jalgpallikooliga. Mängisime Dvigateli staadionil, kohtunik röövis meilt lõpuminutitel võidu käest imeliste penaltitega. Lubasin Viktor Metsale, et enam me seda finaali ei kaota,” tõdes kohtumise järel Paide peatreener Karel Voolaid, kes jäi intervjuud andes klubi spordidirektori Gert Kamsi šampanjadušši alla.

„Viimane kord, kui ma 2009. aastal olin Floraga finaalis, siis ka võitsin. Vahepeal õppisin raamatutest, kuidas see asi käib. Nüüd sai see praktikas ellu viidud,” lisas Voolaid.

Voolaid tõdes, et viimasel ajal on ta meeskonnale oma tundeid julgemini väljendanud ja seekordse finaali eel ja ajal sõnas ta mitmel korral, et Paide võidab selle finaali. „Praegu oleme vaimselt kõvasti paremas seisus kui hooaja alguses,” sõnas ta.

Kui meistrivõistlustel on Paide neljandal positsioonil ja andnud esikolmikule korraliku edu, siis Voolaidi sõnul ollakse nüüd õigel teel. Kui karikasarja poolfinaalis alistati penaltiseeria järel FC Flora, siis nüüd finaalis mängiti üle Kalju. „Ja Levadia on järgmine, kuid mitte arrogantselt. Ma ütlesin (Marko) Savicile ka, et nad olid viimati veel lähemal peos. Küll me nad ka kätte saame. Võib-olla mitte veel turniiritabelis, kuid ühe mängu,” seadis Voolaid sihte.

Kui Voolaidi on aastate jooksul saatnud maine, et tähtsatel hetkedel lähevad tema juhendatavatel tiimidel punktid käest, siis nüüd on hakanud see muutuma. „Mulle olid täna tähtsad mu naine ja pisipoeg, kes olid ka staadionil. Poeg nägi, et paps oskab võita,” rõõmustas Voolaid.