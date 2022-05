Pablo Laso valusast kaotusest: mängu saatuse otsustas üks lauapall

"Tegime vabadelt positsioonidelt lihtsaid vigu ja samuti eksisime ka mängu lõpus otsustavatel hetkedel. Viimase rünnaku eel mõtlesin pidevalt sellele, kas teha viga või mitte, aga lõpuks otsustas mängu saatuse lauapall, mida me kätte ei saanud. Arvan, et kui oleksime selle kätte saanud, siis pääsenuks veel korra viskele, aga paraku nii ei läinud," andis hispaanlane mõista, et otsustavatel hetkedel jäi ka õnnest vajaka.

"Loomulikult on mul Madridi Realist kahju, sest nad tegid vinge esituse. Aga paraku me teame liiga hästi kuidas viimaseid veerandaegu ja minuteid mängida. Meil on tähtmängijad, kes teavad mida ja kuidas teha. Finaalides ei tööta strateegiat kuigi hästi, eriti see mis puudutab ründemängu ja nägite seda ka täna. Viimasel veerandajal mängisime tõesti väga head kaitset. Kuni selle ajani oli meil kaitselauaga tõsiseid raskusi ja vastased said liiga palju lihtsaid punkte, aga leidsime probleemile lahenduse," sõnastas Ataman võidu valemi.