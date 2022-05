Ragnar Klavan: lisaaja mõlemad poolajad olid sellised, et tahtsime seda tiitlit väga-väga

„Sai ajalugu tehtud. Olla osa ajaloost on väga tore. 90 minutit oli mäng mõlemat pidi. Lisaajal tundsime, et meis on veel sisu ja energiat. Mõlemad lisaaja poolajad olid sellised, et tahtsime väga-väga. Üritasime, et ei läheks penaltite peale,” rõõmustas karjääri esimese Eesti karikavõidu teeninud Ragnar Klavan.