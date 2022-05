Paide sangariks kerkinud Siim Luts: andsin treenerile võimaluse otsustada, ta otsustas mind mängu jätta

Lisaks karikavõidule kindlustas Paide eelolevaks suveks ka eurokohta. Paide alustab mängudega Konverentsiliiga esimesest eelringist. „Klubi esimene karikas. Siin ei olegi muud öelda. Kõik mängijad väga tahtsid seda. Samuti tuli eurokoht ka. Selle järgi täna siia tulimegi,” sõnas Luts, et seekordne triumf on ilmselt karjääri üks magusamaid kui mitte kõige magusam. „Paide on minu sünnilinn ja seal olen saanud oma jalgpallihariduse. Sealt olen üles lennanud. Nüüd oleme nii kaugele jõudnud ja oleme meistriliiga tippseltskonnas. See on uhke tunne.”