DELFI PARIISIS | Indrek Tustit Kanepi hetkevormist, lahingust Muguruzga ja võimalikust neljanda ringi matšist Kontaveidiga

Kohtumine peetakse väljaku teise matšina. Esimeseks mänguks kell 12 on meeste üksikmäng boliivlase Hugo Dellieni ja austerlase Dominic Thiemi vahel.

Kanepi treenis täna Jean Boini nimelisel Roland Garrosi harjutuskeskuses, mis asub põhiväljakutest viieminutilise jalutuskäigu kaugusel. Teel trennist õhtusöögile andis Kanepi treener Indrek Tustit Eesti ajakirjanikele välkintervjuu.

Kui loosi nägid, siis millised mõtted sul tekkisid?

Alati tahad ju saada nii head esimese ringi vastast kui võoimalik. Kindlasti ei taha sa sõltumata turniirist esimeses ringis kokku minna kellegagi, kes on maailmas esimene, teine või kolmas või võitnud suuri slämme. Ikka tahad ju vastast, kelle puhul tead, et sul on 90 või 80 protsenti šanss teda võita. Slämmil lihtsaid vastaseid pole. Mõni sobib paremini, mõni halvemini. Muguruza pole kindlasti lihtne vastane.

Millist mängu Kaia peab mängima, et Muguruzat võita, ja vastupidi, kuidas Muguruza eeldatavalt Kaia vastu mängib?

Mõlemad peavad oma mängu hästi ära mängima. Kui üks mängib oma tasemest allapoole, siis on mõlemal raske.

Kas niisuguse kaliibriga ja nii tuntud mängija vastu teete veel mingit eraldi ettevalmistust ka?

Kaia on mänginud temaga ainult korra. Ikka vaatad ja valmistud ette nii palju kui võimalik. Muguruza mänge on õnneks palju leida, ei ole keeruline otsida.

Mis sa nende väljakute kohta ütleksid? Kas on eelmise aastaga mingit erinevust tunda?

Kindlasti on erinevus selle ajaga võrreldes, kui turniir toimus sügisel (2020. aastal). Kindlasti erinevad nad teiste turniiride liivaväljakutest. Neid ei saa võrrelda Madridiga ega selle Pariisi turniiriga, kus Kaia eelmisel nädalal mängis. Roomaga on need ilmselt kõige sarnasemad.

On teil aimu ka Simon Mathieu väljaku omadustest, kus homne mäng toimub?