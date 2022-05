Kylian Mbappe võimalusterohke tulevik sai lõpuks selgeks

Mbappe praegune leping PSG -ga saab selle hooajaga läbi ehk teoreetiliselt oleks ta võinud tasuta liituda ka mõne teise klubiga. Lisaks Pariisi klubile jahtis Mbappe allkirja kiivalt ka Madridi Real , kuid Romano sõnul on täiesti kindel, et värskelt Hispaania meistriks kroonitud Real võib prantslasest suu puhtaks pühkida.

"Kylian Mbappe jääb Paris Saint-Germaini. Ta ei liitu kindlasti sel suvel Madridi Realiga. Lõplik otsus on teatavaks tehtud ka Florentino Perezele," andis Romano Twitteri vahendusel teada, et mängijapoolne otsus on edastatud ka juba Madridi klubi presidendile.