DELFI PARIISIS | Maailma esireket Swiatek andis konkurentidele vihje, kuidas teda võita

Nimelt oli Swiatek oma veepudeli pressikonverentsi lauale jätnud ning tuli sellele hiljem järgi. Jabeur peatas traditsioonilise küsimuste-vastuste vooru ja ütles ootamatult ruumi sisenenud Swiatekile: "Nad küsisid, kuidas sind võita."

"Sa oleksid pidanud midagi joogi sisse panema," vastas Swiatek.

Turniirivõitjate kihlveokoefitsiente vaadates see just ainus valem paistabki olevat. Swiateki võidukoefitsient on täna ühes Eesti ennustusportaalis 1.85, soosikutest järgmine ongi Jabeur koefitsiendiga 13.00. Röögatu vahe!

2020. aasta French Openi tšempion ise endal võidukohustust ei tunne. Küsimusele, millise tulemusega peaks ta turniiri kordaläinuks, vastas Swiatek: "Raske öelda, sest ma pole veel sellist eesmärki endale pannud. Ma ei tea, ilmselt poolfinaali või finaali jõudmise korral. Olen teadlik, et mu võiduseeria (28 matši järjest - G.L.) saab ühel hetkel otsa, seega ma ei tahaks olla väga murtud, kui see juhtub. Arvan, et selle teadvustamine on päris tervislik."

"Seega ma võtan jälle mäng-mängult, nagu varasematel turniiridel, ja eks me näe. Mul on juba niigi nii palju punkte ning ma olen oma viimaste turniiridega rahul, nii et see hooaeg on mulle juba nagunii edukas olnud."

Swiatek alustab turniiri teisipäeval mänguga ukrainlanna Lesia Tsurenko vastu, kes pääses põhitabelisse läbi kvalifikatsiooni. Ka teises ringis võib talle vastaseks tulla ukrainlanna - Dajana Yastremska peaks selleks jagu saama ameeriklannast Alison Riskest.

Swiateki võiduseeria ulatub tagasi veebruarikuisesse Dubai WTA 500 turniiri, kus teda võitis kaheksandikfinaalis Läti esireket Jelena Ostapenko. Viimase kolme turniiri jooksul on Swiatek kaotanud vaid ühe seti, Stuttgarti poolfinaalis venelannale Ljudmilla Samsonovale.