Eesti alistas taas Soome, peatreeneril seisab Kuldliiga eel ees raske valik

Võrreldes eelmiste mängudega suudeti täna rünnakul vähem eksida, kui avamängus kogunes rünnakul 17 viga, siis täna vaid viis. Peatreener Fabio Soli sõnas Volley.ee-le, et mäng mängult muutus eestlaste tegutsemine paremaks ning Kuldliiga jaoks koosseisu valimine saab olema keeruline ülesanne. “Täna olid soomlased kehvemad ja see mängis meie enesekindluse suurenemisel ka oma rolli. Sain tänasest palju infot ja ma olen raske valiku ees, sest mul on palju samadel positsioonidel samal tasemel mängijaid ja valiku tegemine on seega raskem. Aga mul on hea meel, et meie pink on pikk ja on meeskonnasisene konkurents on tugev,” ütles Soli.