Ott Tänak on endiselt tunnetusega hädas: teisel katsel läks asi päris vales suunas

Laupäevase teise katse järel tõdes Tänak, et ei leia endiselt Hyundai Rally1 masinaga Portugalis õiget tunnetust. "Esimene katse polnud seis eriti hea, teisel katsel läks asi juba päris vales suunas," vaatas Tänak hoolduspausil WRC All Live eetris hommikule tagasi. "Kolmandal katsel oli asi jälle paremas suunas. Õpime edasi."

"Oleme (ideaalist) veel kaugel. Kilomeetrite hulk kruusal on meil olnud peaagu olematu. Me ei tea veel kõike, mida peaksime," jätkas Tänak. "Täna on võimalus autot paremini tundma õppida."