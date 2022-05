Ukraina tennisist kirus spordijuhte: poleks oodanud, et keegi võiks toetada sissetungijaid ja mõrvareid

"Öelda, et olen ATP-s pettunud, on väga pehmelt öeldud," kirjutas Stahhovski sotsiaalmeedias. "Poleks kunagi oodanud, et keegi võiks seista samal poolel sissetungijate ja mõrvaritega. Aga mulle tundub, et isegi mu kaasmängijad tunnevad kaasa sissetungijatele ja nende kaasajooksikutele Venemaalt ja Valgevenest. Need mängijad ei ole 85 päeva jooksul suutnud Ukrainasse sissetungi selgesõnaliselt hukka mõista. Häbiväärne päev tennise jaoks."