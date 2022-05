Vene tennisejuht kiitis ATP-d ja WTA-d: väga tsiviliseeritud otsus

Tenniseorganisatsioonid otsustasid Wimbledoni turniiri edetabelipunktideta jätta, sest aasta kolmanda suure slämmi korraldajad ei luba Ukraina sõja tõttu Venemaa ja Valgevene mängijaid turniirile.

ATP ja WTA peavad inglaste otsust "rahvuslikuks diskrimineerimiseks."

"Mul on väga hea meel, et [ATP ja WTA] otsus on sportlaste huvides," sõnas Tarpištšev alaliitude kiituseks. "Minu arusaamist mööda on ATP sõlminud lepingu, et sportlased tohivad võistelda puhtalt reitingu järgi, olenemata rahvusest. Nad hääletasid ja otsustasid, et keegi sportlastest ei peaks kannatama. Oleme selle otsusega rahul, poisid punkte ei kaota."

"Punkte kaotada tähendab edetabelis allapoole lendamist. Ja nii on punktid kaitstud – probleeme pole. See on täiesti normaalne ja tsiviliseeritud otsus, ” lisas Tarpištšev.

Wimbledoni korraldavad AELTC ja Inglismaa tenniseliit (LTA) on rahvusvaheliste tenniseorganisatsioonide otsuses pettunud.



"Usume, et need otsused on ebaproportsionaalsed, arvestades selle olukorra erandlikke ja äärmuslikke asjaolusid ning olukorda, millesse me sattusime. Me ei soovi jätkuvalt leppida sellega, et Wimbledoni edu või osalemist kasutatakse ära Venemaa režiimi propagandamasina poolt," teatasid Wimbledoni korraldajad.