Ajalugu teinud Jüri Vips: nüüd ma mõistan, miks F1 on nii raske

"Jah, hämmastav," sõnas 21-aastane eestlane oma esimese kogemuse kohta vormel-1 võistlusnädalavahetusel. "See oli tõesti töine sessioon, mul polnud plaanis kiiret ringi teha, pidime lihtsalt aerokaardistamise tegema, nii et ei mingit DRS-i, KERS-i ja muud, lihtsalt ringi sõitmine, mis võttis osa pingest maha."

"Olime siin graafikus, omamoodi isegi veidi graafikust ees, nii et tegelikult pidin lõpuks saama kiire ringi sõita, aga paraku oli liiklus suur. Ma saan aru, miks F1 on nii raske, sest need sessioonid on väga heitlikud," lausus Red Bulli noortesüsteemi kuuluv Vips.