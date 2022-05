DELFI PARIISIS | Naiste slämmiturniir pole ammu olnud nii ettearvatav. Kontaveidi vormi kohal küsimärk, Kanepil raske loos

Tervisega pole kõige paremad lood ka Kontaveidi avaringi vastasel, Austraaliat esindaval Ajla Tomljanovicil (WTA 44.), kes andis French Openile eelnenud Maroko WTA turniiril veerandfinaalis avaseti 1 : 5 kaotusseisus vastasele vigastuse tõttu loobumisvõidu ning on juba mitu turniiri mänginud tugevalt kinni teibitud reiega. Peaks Kontaveit esimese tõkke ületama, koidab talle esimene tõsiselt kõva pähkel kolmandas ringis, kus tuleks ilmselt vastamisi minna 31. asetusega belglanna Elise Mertensiga, kellega ta viimased kaks kohtumist on madistanud kolm setti – Dohas sai tänavu võidu Kontaveit, mullusel Miami Mastersil Mertens.

Selle taga võib näha objektiivseid põhjuseid. Pärast edukat hooaja algust, milles andsid tooni Peterburi WTA 500 turniiri võit ja Doha WTA 1000 turniiri finaali jõudmine, on Eesti esireketi hoog raugenud. Suurtel USA turniiridel Indian Wellsis ja Miamis piirdus Kontaveit vastavalt kahe ja ühe mänguga, liivahooajal on ta kahe turniiri peale – Stuttgart ja Rooma – pidanud vaid neli matši. Rooma turniiri teise ringi kaotuse järel selgus, et haigus, mis sundis Kontaveiti loobuma Madridi mõõduvõtust, andis ikka tunda. Kolmapäevasel pressikonverentsil Tallinna linnavalitsuses kuulsime, et päris täisjõuga ta veel treenida ei saa.

Anett Kontaveidil on turniiril viies asetus – kõrgeim, mis ühel Eesti tennisistil suurel slämmil kunagi on olnud. See aga ei tähenda, et teda automaatselt favoriitide hulka arvestataks. Rahvusvahelised kihlveokontorid peavad esikümne mängijatest madalamaks vaid ühe mängija, Karolina Pliškova (WTA 8.) võidušansse. Oddschecker.com on 21 erineva ennustusportaali koefitsientide põhjal koostanud favoriitide pingerea, kus Kontaveidi võib leida alles 22. kohalt.

Pühapäeval algavad Pariisis esimesed koroonapiiranguteta Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused alates kurja viiruse sünnist 2019. aastal. Korraldajad on välja pannud rekordilise auhinnafondi 43,6 miljonit eurot, mis on pandeemia-eelsest rahapajast 6,8 protsenti suurem. Suurima tõusu on teinud esimeste ringide eest antavad summad. Ainuüksi turniirile kohale minemise eest teenivad Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi kolme aasta taguse 46 000 euro asemel 62 000.

„Kuigi Muguruza on seda klassi mängija, kes oskab end slämmiturniiridel varasema kogemuse baasil kokku võtta, siis on hea, et Kaia mängib temaga kohe avaringis. Ükskõik kui kõrge asetus sul on, elavad kõik selles faasis alles turniiri sisse. On teada, et Kaia võib sellisel hetkel tulistada väga ootamatult. Tema tabelit edasi vaadates, kui saaks esimesest ringist edasi, on kõik vastased mängitavad,” leidis tenniseekspert Toomas Kuum.

„Ei hakka varjama. Oleks tahtnud, et ta Pariisi turniiril vähemalt finaali oleks jõudnud. Aga see tüdruk, kellele ta poolfinaalis kaotas, mängis ka väga hea finaali,” märkis Kanepi treener Indrek Tustit. „Kaial polnud servi poolest kõige parem turniir. Poolfinaali kolmandas setis langes serviprotsent 44 peale - see oligi mängu võti. Madridist rääkides - kes seda mängu nägid, võivad kinnitada, et Pegula oli sel päeval parem. Siiski olid seal mõned otsustavad punktid, mille võitmise korral võinuks mängu kolmandasse setti viia.”

„Loosi vaadates Anetil tegelikult midagi kurta ei ole. Julgen öelda, et kui Anett oleks terve ja heas vormis nagu eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, siis ta oma tabeliveerandi peafavoriit, sest tiitliakaitsja Barbora Krejcikova (Kontaveidi potentsiaalne veerandfinaali vastane - G.L.), kes seal veel on, on sel aastal väga kahvatu olnud,” arvas reedeses „Matšpalli” podcastis tennisekommentaator Michel Lehtmets.

Kontaveidiga võib Kanepi vastamisi minna neljandas ringis, enne seda võib asetatud mängijatest vastu tulla 18. paigutusega Coco Gauff.

Swiatek võimsas hoos

Naiste turniiri soosikute osas pole pilt ammu olnud nii selge kui praegu. Eksperdid on peaaegu ühel nõul, et French Open on ainult Iga Swiateki võita või kaotada. Ashleigh Barty karjääri lõpetamise järel esireketiks tõusnud poolatar on tõestanud end naiste tennise valitsejana, võites sel aastal neli kõrgeima kategooriaga WTA turniiri ja kokku viis tiitlit. Roomas finaalis Ons Jabeuri võites pikendas ta oma võitude seeria 28 matšini. Kolme viimase liivaturniiri peale on Swiatek kaotanud vaid ühe seti võrdlemisi tundmatule venelannale Ljudmilla Samsonovale. Eriti muljetavaldavad on tema skoorid finaalides: Dohas alistus Kontaveit 6 : 2, 6 :0, Indian Wellsis Maria Sakkari 6 : 4, 6 : 1, Miamis Naomi Osaka 6 : 4, 6 :0, Stuttgartis Arina Sabalenka ja Roomas Jabeur mõlemad 6 : 2, 6 : 2.

Peaks aga Swiatek favoriidikoorma all murduma ja ootamatult libastuma, on turniiri edasine käik sama ennustamatu nagu tavaliselt. Kihlveokontorid seda kuigi tõenäoliseks ei pea. Võib leida pingeridu, kus poolatari võidukoefitsiendiks pakutakse 1.85 ja temast järgmise soosiku Simona Halepi nime taga on alles number 11.00. Niisugust kontrasti pole nähtud isegi Roland Garrosi kuninga Rafael Nadali parematel päevadel.

„Swiatek on hea närvikavaga mitmekülgne mängija. Ta oskab mängu varieerida, saab võrgus hästi hakkama. Kui vaja, tõmbab tempot natuke alla. Tal on alati plaan B ja C, mida paljudel paugutajatel ei ole. Vabalt võib juhtuda, et temast võib tulla natuke pikemaajalisem valitseja. Ainult mentaalse poole taga on kinni, kas ta suudab sel tasemel niimoodi jätkata,” arvab Kuum.

Djokovic on tagasi