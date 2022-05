Korvpallikevade esiletõusja Ivo Van Tamm: see ongi finaal, siin võideldakse iga palli pärast

203 cm pikkune Tamm oli Eesti meistrivõistluste finaalseeria esimeses mängus üks silmapaistvamaid mängijaid, ta kogus 17 punkti, 9 lauapalli (neist 7 ründelauast) ja 4 korvisöötu.

Eesti liiga play-off’ides on Tamme keskmised näitajad 10,7 punkti ja 7,2 lauapalli, mida on umbes kaks ja pool korda enam kui Eesti-Läti liiga põhiturniiril. Tamm on muutunud selgelt mitmekülgsemaks – näiteks on ta play-off’is tabanud kümme kolmepunktiviset, kogu Eesti-Läti liiga hooajal jäi neid tema arvele viis.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria esimeses mängus aitas Tamm Pärnu Sadamal 93:88 alistada Tartu Ülikool Maks&Mooritsa. Tegemist oli emotsionaalse võiduga, sest mängu alguses sai vigastada Pärnu põhimängujuht Alterique Gilbert ja haiguse tõttu jäi eemale kapten Mihkel Kirves.

„Gilbert ja Kirves annavad meile palju juurde, aga arvan, et meil on väga-väga ühtlane meeskond ja leidub mehi, kes suudavad nende rollid ilusti ära täita. Ükskõik, kas keegi langeb vigastusega välja või pole hea päev – teine suudab tema kingad täita. Ehk annab tiimikaaslase vigastada saamine teistele ka motivatsiooni juurde, et olla tema eest väljas,” rääkis Tamm pärast mängu.

Poolfinaalis näitas Tamm häid esitusi ka Kalev/Cramo pikakasvulise koosseisu vastu. Tema sõnul kandus selles seerias kahemängulisest kaotusseisust väljatulek ja kauaaegse Eesti esiklubi alistamisest saadud emotsioon reedesse mängu edasi, aga kõige tähtsam on säilitada külm pea.

„Me ei saa tulla mütsiga lööma ja mõelda, et võitsime poolfinaalis Cramot ja nüüd läheb Tartu vastu lihtsaks. Tartu on väga hea meeskond ja eriti on nad näidanud seda hooaja lõpus. Tuleb kõva lahing,” rääkis ta.

Juhtub harva, kui ühes mängus saavad mõlemad võistkonnad kätte rohkem ründe- kui kaitselaudu. Ometi see reedel Pärnus nii oli.

„Meie leib ongi lauapallide hankimine,” ütles Tamm. „Tartul on ka väga agressiivsed mängijad, kes ründavad isuga lauda. See ongi finaal – siin ollakse hästi agressiivsed ja võideldakse iga palli pärast,” lausus Tamm.

Kolme võiduni peetava seeria teine mäng peetakse esmaspäeval Tartus.