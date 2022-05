Eesti võrkpallikoondis võitis põnevusmängus Soomet

Eestil oli kolmes esimeses geimis lõpus kätte võidetud kolmepunktiline edu, ent kahes esimeses sulas see viigiks ning seejärel ka kaotuseks (22:25 ja 27:29). Kolmandas suudeti otsustavatel hetkedel paremad olla (25:23) ning neljas võideti kindlalt 25:18. Otsustav viies vaatus kuulus eestlastele tulemusega 15:12, teatab Volley.ee.

Kodumeeskond sai mängus parema stardi, ent Uuskari blokist auti rünnakud kahandasid kolmepunktilise vahe minimaalseks ja vastaste vea järel oli tablool 9:9 viik. Sealt edasi pakkus avageim tasavägist võitlust, ent otsustavate hetkede eel lõi Vanker serviässa ja viis Eesti kolmepunktilisse eduseisu (19:16). Soome jõudis aga 22:22 viigini ja läks omakorda ette 23:22, sundides Eestit mõtlemisaega kasutama. Geimpalli said soomlased seisul 24:22 ja Naabri eksimus lõpetas geimi 25:22 Soomele. Saar oli avavaatuses Eesti edukaim 5 punktiga. Meie vastuvõtt oli 61%, rünnak 35%.

Sama koosseis jätkas ka teises geimis, mis sarnaselt esimesele algas tasavägiselt, kuni Saar sai mitmendal katsel kavalusega jagu vastaste blokist, viies Eesti ette 14:11. Soome oli rünnakul võimas ja Eesti edu sulas geimi keskel 16:16 viigiks. Taas said külalised Saare ja Kaibaldi hea tegutsemise toel ette 20:17, ent taas anti edu käest, kui Aaro Nikula pommlöök seadis tabloole numbrid 20:20. Naaber tõi esimese geimpalli Eestile seisul 24:23, ent Saare väga pikaks läinud serv seadis seejärel ohtu siinkirjutaja. Fedor Ivanovi äss andis geimpalli Soomele seisul 25:24, ent selle luhtas Kaibald. Uuskari piiri peale sihitud rünnak tõi Eestile uue geimpalli seisul 26:25, ent siis läks Naabri serv pikaks, taas viik. Nüüd eksis servil Mäkinen ja uuesti oli eestlastel võimalus geim lõpetada, aga ei – 27:27. Nüüd jõudis uuesti geimpallini Soome ja meie rünnak takerdus blokki – geim seega Soomele 29:27. Eesti rünnak oli 42%, rünnak 52%, Saarelt selles vaatuses 7 silma.