KUULA | "Kuues käik": mis võiks kaks rehvi lõhkunud Tänakul Portugalis näppude vahele jääda? Miks vanameistrid Loeb ja Ogier põrusid?

Portugali autoralli MM-sarja reedesel võistluspäeval on jäänud sõita veel õhtune 3,36 km pikkune Lousada kiiruskatse. Enne päevale lõplikult joone alla tõmbamist saab juba öelda, et Portugali ralli avapäev on pakkunud emotsioone, õnnestumisi ja ebaõnne igale maitsele.