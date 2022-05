OTSE | Ajalooline hetk: Jüri Vips osaleb vormel 1 vabatreeningul

21-aastasest Vipsist saab üldse esimene eestlane, kes on vormel 1 sarja võistlusnädalavahetuse vabatreeningul osalenud.

Tänavuse hooaja reeglid näevad ette, et kõik kümme vormel 1 võistkonda peavad vähemalt kahe etapi esimesel vabatreeningul võimaluse andma uustulnukast sõitjale. Käesolevaks nädalavahetuseks langes võimalus Vipsile.

Vips on siiani läbinud kolm ringi ja saanud oma kiireimaks ajaks 1.32,100, mis on hetkel 16. tulemus. Kiireim on ajaga 1.22,394 Red Bulli esisõitja Max Verstappen.