Noored Roolis Cupella Cup laiendab haaret

"Uued võistluspaigad võimaldavad leida sarjale uusi osalejaid ning pakuvad vaheldust neile, kel varasem kogemus olemas," rääkis sarja üks korraldaja Kristo Aroella. "Saaremaa etapi sättisime suvesse, et sellel osalemine oleks võimalik ühendada näiteks puhkusega."

Aroella lisas, et võistluste juht Erko Sibul ja kogu kohtuniketiim on sama, mis Terminal Oil rallikrossi Eesti meistrivõistlustel. „See tähendab, et võistlused viiakse läbi väga kõrgel tasemel,“ sõnas ta.