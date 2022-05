Pettunud Jasikevicius kaotuse põhjusest: Barcelona ajakirjanikud on seda laulu juba kuulnud

Jasikevicius avaldas pressikonverentsil, et nägi murekohti juba poolajal, kuigi Barcelona juhtis siis veel 11 punktiga.

"On väga keeruline mõista, et Final Fouri treener ütleb 11-punktilises eduseisus vaheajal mängijatele, et me pole head. See oli täpselt minu vaheajakõne mõte. Ma arvasin, et me polnud piisavalt head. Mulle ei meeldinud, kuidas me mängisime. Me tabasime mõned visked ja Madrdid eksis palju. Tavaliselt tehakse sellised situatsioonid 40 minuti lõikes tasa," rääkis Jasikevicius.

"Õnnitlused Madridile. Me ei pööranud detailidele piisavalt tähelepanu. Me ei teinud teoks palju asju, millest me rääkisime. Me polnud valmis kannatama. Me ei teinud viskeolukordades vigu. Lõpuks tabas Madrid mõned visked rohkem. Kui sa tahad mängida tiitlimängu ja annad teisel poolajal 52 punkti ära, siis ma ei tea... Meil oli puudus ekstra professionaalsusest ja lihtsalt kannatamisest."

"See on meile suur pettumus, selles pole küsimustki. Ma arvan, et me olime parim tiim, aga ei mängi finaalis. See on reaalsus," lisas Jasikevicius.

Leedulane võttis osa süüst kaotuses ka enda peale: "Teisel poolajal jätkasime sama ideega ning Madrid hakkas viskeid tabama. Seega ma ei suutnud 40 minuti lõikes meeskonda selleks, mis ees ootab, ette valmistada. Nagu me alati ütleme, lasub peatreeneril peamine vastutus."

Jasikevicius osutas, et Barcelonat on vaevanud üks ja sama probleem juba viimased kaks hooaega - mängu või seeria otsustavatel hetkedel jääb vajaka tapjainstinktist.

"Räägime selles meeskonnas alati tapjainstinktist. Viimased kaks aastat pole me suutnud võidukalt lõpetada ühtegi seeriat peale ühe, mille me eelmisel aastal 0:2 kaotusseisust Madridi vastu võitsime," jätkas Jasikevicius.