Neuville: Loeb ja Ogier võivad mulle kasulikud olla

Neuville hoiab peale kolme etappi punktitabelis teist kohta, liidrist Kalle Rovanperäst maas 29 punktiga.

"On hea, et nad tagasi on. Nad võivad mulle tiitliheitluses kasulikud olla ja võtta mõned suured punktid eest ära, eriti Sebastien Ogier, kellel on parem stardipositsioon kui Loebil," vahendab belglase sõnu DirtFish.com.

"Ta võitleb koos Dani Sordo ja Elfyn Evansiga sel nädalavahetusel võidu peale. On hea neid siin näha. See on ka spordile hea. See peakski alati nii olema. Nii on lõbusam."

Enda võidulootusi Neuville kehva stardipositsiooni tõttu kõige paremaks ei pea. Portugal on MM-kalendrist üks kehvemaid kohti, kus "teed puhastada" ning selles mõttes pole Neuville'i positsioon esimesena startivast Rovanperäst just palju parem.

"Ausalt öeldes arvan, et poodiumil lõpetada saab olema raske. Kuid kuidagi jätkame me alati lootmist. Ralli on pikk. Me peame omale eesmärgid seadma ja endast algusest peale maksimumi andma."

"Poodium oleks hea tulemus, eriti kui me oleksime Kallest ja Craigist eespool. Aga isegi esiviisikus lõpetamine saab olema raske. Anname endast parima ja vaatame, kus me nädalavahetuse lõpuks olema. Tahan siit ära tulla mõningate punktidega."

Neuville võitis eilse 2,82-kilomeetrise esimese katse 0,6 sekundiga Ott Tänaku ees. Ralli esimene täispikk päev, kus läbitakse kaheksa katset ilma hoolduspausita, stardib täna kell 10.08.