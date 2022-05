Bartzokas: kogemuste puudus maksis meile kätte

"See oli meile kahjuks väga raske õhku. Võitlesime Euroopa meistri vastu väga kõvasti ning usume, et oleksime mängu võitnud, kui oleksime teinud mõned paremad otsused," rääkis Bartzokas.

"Mõnedel meie mängijatel pole selliste mängude kogemust ning see maksis meile kätte. Kui sa pole varem Euroopa liiga Final Fouril mänginud, on see esimest korda alati raske. Aga ma ei tohi nuriseda. See oli see meeskond, mille me selleks aastaks kokku panime. Arvan, et tegime head tööd, mitte ainult mina, vaid kogu organisatsioon."

Anadolu Efesi peatreener Ergin Ataman rääkis oma pressikonverentsil, kui suur au tal oli meeskonda juhendada tribüünil istunud NBA legendi Gregg Popovichi silme all.

"See on suur au, et ta siin on ja mänge vaatab. Võibolla ta arvab pärast kolme järjestikust finaalipääsu, et võtaks ühe Euroopa treeneri NBA-sse," muigas Ataman.

"Ta on mu hea sõber. Ta aitas mind palju neli aastat tagasi, kui ma San Antonios käisin. Veetsin seal tema juures kümme päeva. Ta on imeline inimene."

Järjekordsest finaalipääsust rääkides ütles Ataman: "See on sellele meeskonnale suurepärane tulemus. Ma võtsin meeskonna üle 2017/18 hooajal viimaselt kohalt. Ning viimased neli hooaega oleme mänginud sama heal tasemel. Ütlesin meestele riietusruumis, et taas finaali jõudmine on meile suur saavutus, kuid me tulime siia, et veel üks kord karikas pea kohale tõsta. Oleme lähedal. Ainult ühe mängu kaugusel, et tiitlit kaitsta ning me teeme selleks kõik."