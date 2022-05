Eesti võrkpallikoondis esimeses kontrollkohtumises Soomest jagu ei saanud

Eesti peatreener Fabio Soli ütles, et ei jäänud mänguga ülemäära rahule. "Meie numbrid vastuvõtul ei olnud halvad, selle poolega jäin enam-vähem rahule. Ka servi osas ei nurise ma palju, kuigi alati saab paremni. Viimases geimis hakkasid mängijad justkui kartma vigu teha ja prooviti pall lihtsalt teisele poole võrku toimetada ja seda tahan ma muuta. See juhtub, kui hakata liigselt tulemusele mõtlema ja see on halb harjumus," sõnas peatreener.

"Kindlasti peab paranema sidemängijate ja ründajate koostöö, tahan, et meeskond mängiks kiiremat mängu ja eks see oli ka üks põhjuseid, miks rünnakuga hädas olime. Aga ma olen meeskonna juures olnud alates pühapäevast, seega see vajab aega. Kindlasti peab meie side-out olema parem, mis oli täna hea vastuvõtuga kehv. Aga see on teekond ja oleme alles selle alguses."