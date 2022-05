DELFI VIDEO | Kris Killing: see, kuidas me täna alustasime, oli päris kohutav

"See, kuidas täna alustasime, oli päris kohutav. Õnneks saime end mingil hetkel käima. Aga kui annad Cramo-sugusele võistkonnale sellise edu, siis on raske," viitas Killing Kalevi 11:0 avaspurdile. Cramo võidunumbrid olid lõpuks 85:75.

Mida teha, et pühapäeval kolme võiduni peetavas seerias esimene võit kätte saada? "Meile on tähtis võistkondlik emotsioon ja tahtmine. Meil on iga mängija oluline. Kui mõne mängija panus on natuke kehvem, ongi raske. Kõik mehed peavad pühapäeval mängima ja loodan, et nii ka läheb."