VIDEO | Micici lõpusekundikolmene saatis esimesena finaali Anadolu Efesi

Esimene poolaeg kulges Olympiakose napil dikteerimisel. Teisel veerandil sai Kreeka klubi edu korraks seitsmepunktiliseks, kuid vaheajale mindi ikka minimaalses eduseisus 43:42. Anadolu Efes alustas kolmandat veerandit 17:5 vahespurdiga ja kasvatas vahe 11 punktile, kuid seegi edu sulas ning viimast veerandit alustati Türgi klubi 66:63 juhtimisel.

Olympiakos tabas paremini kahepunkti- ja vabaviskeid (vastavalt 63% vs 48% ja 76% vs 68,8%), kuid jäi selgelt alla kolmesejoone taga (28% vs 41,2%). Lauavõitluses jäädi viiki 34:34.