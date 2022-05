French Openi kolm suurfavoriiti loositi samasse tabelipoolde

Kuna Djokovicil on pühapäeval algaval French Openil esimene, turniiri 13-kordsel võitjal Nadalil viies ja 19-aastasel Hispaania imemehel Carlos Alcarazil kuues asetus, oli võimalik, et kõik kolm satuvad ühte tabelipoolte. Ja nii ka läks.

Teise tabelipoole kõrgeima asetusega mängija on maailma teine reket Daniil Medvedev, kes käesoleval liivahooajal on pidanud vaid ühe kohtumise, kaotades sel nädalal Genfi ATP 250 turniiril prantslasele Richard Gasquet'le. Suured šansid finaali jõdumiseks on kreeklasel Stefanos Tsitsipasel (ATP 4.), kelle eeldatav veerandfinaali vastane on asetuste põhjal norralane Casper Ruud (ATP 8.) ja poolfinaalivastane Medvedev.