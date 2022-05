Meeste jalgpalli MM-il mõistavad esmakordselt õigust naiskohtunikud

Ajalugu tegevad naispeakohtunikud on prantslanna Stephanie Frappart, kes on juba vilistanud meeste MM-valikmänge ja Meistrite liiga kohtumisi, rwandalanna Salima Mukansanga, kelle suurimad määramised on olnud Aafrika Rahvuste Karikal ja Aafrika naiste Meistrite liigas, ning jaapanlanna Yoshimi Yamashita, kes on töötanud naiste MM-il ja suveolümpial.