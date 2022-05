Kas Martin Järveojal võiks olla tulevikku vormel 1 võistlusdirektorina?

Ben Sulayem on ise endine rallisõitja ning leiab, et just kaardilugejatel on olemas kõik eeldused, et selles vastutusrikkas F1 ametis, mille ümber eelmisel aastal palju skandaale keerles, edukalt hakkama saada. Neil on head organisatoorsed võimed ning nad suudavad suure pinge all kaalukaid otsuseid vastu võtta.

Võistlusdirektorite puuduse teema kerkis teravalt üles enne eelmist F1 etappi Miami GP-d, mille eel haigestusid koroonaviirusesse mõlemad sellesse ametisse määratud mehed Niels Wittich ja Eduardo Freitas. Neist viimane on pukis sel nädalavahetusel toimvual Hispaania GP-l.

Ben Sulayem käis oma uue idee välja kolmapäeval WRC 50. aastapäeva galaõhtusöögil Portugali rallil.

"Ausalt, kui meil on vaja rohkem võistlusdirektoreid, siis mida me teeme? Me ei saa neid lihtsalt tuua, osta või rentida. Me peame neid värbama ja koolitama ning meil peaks neid olema rohkem kui kolm. Meil peaks olema rotatsioon," rääkis Bel Sulayem valitud meediale, vahendab Autosport.

"Vaadates, kui tõhusad ja struktureeritud on kaarilugejad - ma mäletan, et nad hoolitsevad hoolduse planeerimise, korralduslike küsimuste, marsruudi ja kütuse eest. Kõige. Seega me oleme mõelnud selle peale, et sealt inimesi tuua, panna nad kursusele ja vaadata, kas nad sobiksid. Ma usun ja olen kindel, et me leiame need õiged kaardilugejad. See juhtub juba varsti ning me töötame FIA meeskonnaga selle nimel."

FIA president lisas, et enne F1 jõudmist peaksid tulevased võistlustlusdirektorid kätt proovima erinevates kereautode- ja kestvussarjades.

Küsimusele, kas tal on potentsiaalsed kandidaadid juba välja valitud, vastas Ben Sulayem: "Nimesid ei ole, aga ma usaldan oma meeskonda seda tegema."