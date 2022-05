Laitse rallipargis tuleb suur rallikrossi nädalavahetus

Eesti meistrivõistluste osasõidule on registreerunud 85 võistlejat, kelle seas on tavapärasest rohkem lätlasi ja leedulasi. "Mitmed välissõitjad tulevad kogu nädalavahetuseks, osaledes esmalt Eesti meistrivõistluste etapil ning seejärel Balti sarja võistlusel," rääkis EAL rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "Tähelepanuväärne on näiteks 2018. aasta Euroopa meistri Reinis Nitšsi startimine mõlemal võistlusel."