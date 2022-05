Kontaveit: iga WTA turniir on suur. Kogu tõde Tallinn Openist ehk kas Kanepi mahub põhitabelisse?

26. septembrist 2. oktoobrini toimuv naiste tenniseturniir Tallinn Open on küll madalaima ehk 250 tasemega, kuid seda ei saa kindlasti nimetada väikeseks, kinnitas Anett Kontaveit . „See pole väike turniir. Kõik WTA turniirid on suured, sest seal osalevad maailma edetabeli esisaja sekka kuuluvad mängijad.”

Olukord on suisa säärane, et kui Kaia Kanepi on ka sügisel maailma 46. reket, nagu praegu, siis pole kindel, kas ta üleüldse põhitabelisse pääseb. Põhitabelis on 32 tennisisti, kuid kuus neist tuleb kvalifikatsioonist ning kolm saavad wild cardi. Seega võivad end kindlana tunda vaid 21 kõrgema edetabelikohaga tennisisti, kes on end kuus nädalat enne turniiri algust üles andnud. Kuna Tallinn Open on sel nädalal ainus WTA turniir Euroopas – teine toimub Indias – siis võib eeldada tungi.