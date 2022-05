51. jooks ümber Harku järve pakub kõigile jõukohast sportlikku pingutus ja meeldivat päeva looduses

Tallinnas ja Harku vallas kulgev Harku järvering on jõukohane kõigile liikumisharrastajetele. Siia on oodatud nii jooksjad kui ka kõndijad, sest 6,5 km pikkune rada sobib ideaalselt kõigile. Lisaks sportlikule lõunale saab nautida päeva looduses ja värskes õhus, mille kulminatsioonina saavad kõik registreerunud osalejad finišis pärjatud unikaalse medaliga .

6,5 km pikkusele järveringi start antakse kell 12.00, kuid juba hommikul on avatud võistluskeskus, kus väljastatakse stardimaterjale ja toimub kohapeal registreerimine.

Kell 11 saavad stardi jooksupäeva Harku järve rannas Tere lastejooksud, kus kuni 12-aastased jooksusõbrad osalevad 250 m distantsil. Registreerimine lastejooksule algab samal päeval alates 10-st ja osalemine on kõikidele lastele tasuta. Finišis saavad kõik lõpetanud endale diplomi ning maiustuseks Tere kohukese ja joogijogurti. Harku järveringi rajakaardi ja jooksupäeva täpsema ajakava leiab võistluse lehelt 6,5km pikkusele Harku järve ringile stardivad favoriitidena eelmise aasta Maru Järvejooksude sarja võitjad Leonid Latsepov ja Pille Hinn. Meestest pakub head konkurentsi Eesti Maratonitiimi liige Roman Fosti. Naistest on osalema tulemas Eesti laskesuusatamise koondise liige Susan Külm koos teiste Tuuli Tomingas Tiim liikmetega, kes pakuvad konkurentsi parimatele naisjooksjatele. Noori tuleb oma osalemisega innustama Henry Sildaru.

Kuigi ürituse peatähelepanu keskendub juba 51.korda Harku järvele ühiselt ringi peale jooksmisele või kõndimisele, siis lisaks järveringi läbimisele on võistluskeskuses ka palju muud huvitavat.

Lastele, aga kõigile teistele on huvitava atraktsioonina kohal Maru Mägi ehk suusahüppemägi, kus kõigil soovijatel on võimalus saada turvaliselt esimene ettekujutus suusahüpete olemusest.

Võistluskeskuses on avatud Ortoteek telk, kus füsioterapeut annab nõu ja hindab jooksja jalgade seisukorda ning vajadusel on võimalik ka tellida spordijalatsitesse toetavaid ja sporditulemusi parandavaid individuaalseid tallatugesid. Telgis on võimalik heade hindadega soetada ka erinavaid tooteid jala pikivõlvile, ristivõlvile, kannale ja varvastele ning tugisidemeid hüppeliigesele ja põlvele.



Kell 13 toimub võistluskeskuses autasustamine, kus pärjatud saavad naiste ja meeste kuus kiiremat ning vanuseklasside võitjad.