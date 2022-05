DELFI PORTUGALIS | Ott Tänak kahe Sebastieni naasmisest Portugali rallile: mind see väga ei huvita

"Hübriid on siin meie väikseim mure. Kuid kindlasti, esmakordselt oleme kruusarallil uue autoga - on palju, mida õppida ja aru saada, et tunnetus kätte saada," rääkis Tänak testikatse järel ajakirjanikele. "Iga kilomeeter annab meile midagi juurde. Esimene ralli kruusal on kindlasti väljakutse. Teed on siin kiired, teeolud muutuvad raskeks, eriti teisel läbimisel. See on suur väljakutse kõigi jaoks."