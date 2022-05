OTSEBLOGI | Portugali ralli: Rovanperä ja Evans heitlevad võidu, Sordo ja Katsuta poodiumi nimel, Tänak võitis teise katse järjest

Portugali MM-etapp on jõudmas lõpusirgele. Pühapäeval on kavas viis kiiruskatset kogupikkusega 48,87 km. Kaks katset enne lõppu juhib Kalle Rovanperä tiimikaaslast Elfyn Evansit 6,6 sekundit. Kolmandale kohale heitlevad Takamoto Katsuta ja Dani Sordo, jaapanlase edu on 0,8 sekundit. Ott Tänak kerkis seitsmendaks ning on Craig Breenist 20,5 sekundi kaugusel.